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Общество27 сентября 2022 8:15

Все туристические маршруты на острове Ольхон открыли после двухнедельного перерыва

Из-за того, что на территории снизился класс пожароопасности, гости могут пройти по знаменитым местам отдыха
Дарья БОЛЕСОВА
Сейчас над островом светит солнце, но 28 сентября начнутся дожди

Сейчас над островом светит солнце, но 28 сентября начнутся дожди

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На острове Ольхон и в Тажеранских степях Прибайкальского национального парка снизился класс пожароопасности до 1 из возможных 5. Это значит, что теперь все туристические маршруты, которые закрыли из-за вероятности возникновения ландшафтного пожара, открыты для посещения. Причиной стали дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Высокий КПО сохраняется на Большой Байкальской тропе от Листвянки до Большого Голоустного и Сухом озере, а так же на маршруте "Бакланий камень - Бугульдейка". Посещение данных маршрутов было приостановлено накануне, но уже к предстоящим выходным ситуацию могут изменить дождь с мокрым снегом, - рассказали в организации.

Отметим, запрет на посещение практически всех туристических маршрутов действовал две недели.

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