Все туристические маршруты на острове Ольхон открыли после двухнедельного перерыва

Сейчас над островом светит солнце, но 28 сентября начнутся дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На острове Ольхон и в Тажеранских степях Прибайкальского национального парка снизился класс пожароопасности до 1 из возможных 5. Это значит, что теперь все туристические маршруты, которые закрыли из-за вероятности возникновения ландшафтного пожара, открыты для посещения. Причиной стали дожди. Об этом сообщили в ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Высокий КПО сохраняется на Большой Байкальской тропе от Листвянки до Большого Голоустного и Сухом озере, а так же на маршруте "Бакланий камень - Бугульдейка". Посещение данных маршрутов было приостановлено накануне, но уже к предстоящим выходным ситуацию могут изменить дождь с мокрым снегом, - рассказали в организации.

Отметим, запрет на посещение практически всех туристических маршрутов действовал две недели.

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