На юге Иркутской области 28 сентября пройдут дожди с мокрым снегом

При этом в некоторых домах Иркутска отключат отопление Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС Иркутской области объявило экстренное предупреждение из-за надвигающейся на юг региона непогоды. Она коснется в том числе и Иркутска.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября днем местами в южных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сказано в сообщении.

Действительно, в прогнозе погоды сказано о том, что днем 28 сентября в Иркутске пройдут дождь с мокрым снегом. Средняя скорость ветра примерно 10 метров в секунду, это не ураган, но все же ощутимые движения воздушных масс. Ночью в Иркутске заморозков ждать не следует, однако в целом по югу области ночью температура упадет до -3 градусов.

В областном центре уже стартовал отопительный сезон, однако работы на некоторых участках теплосетей все еще продолжаются. Из-за ремонта и строительства в некоторых округах города не будет отопления.