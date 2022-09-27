В Иркутской области собрали 372 тысячи тонн зерна в рамках уборочной кампании 2022

Урожайность по области составила 22,6 центнера на гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области идет уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Сейчас аграрии 23 сельскохозяйственных районов Приангарья работают на полях, собирая урожай. К 27 сентября удалось обработать 164,7 тысячи гектар засеянных территорий, это 41,2% от общей посевной площади. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Валовый сбор составил 372,7 тыс. тонн зерновых культур. Урожайность по области составляет 22,6 ц/га, что выше показателей на аналогичный дату прошлого года на 1%. В области собрали 14,1 тыс. тонн овощей открытого грунта, что также больше, чем в прошлом году в 1,3 раза, - сказано в сообщении пресс-службы.

Аграрии собирают пшеницу, ячмень, овес, а также картофель и овощи. План по уборке корнеплода выполнен на 89,7%, а по уборке овощей - на 55%.

А министр сельского хозяйства Приангарья заявил, что в этом году погодные условия "сыграли на руку" и позволили добиться хорошей урожайности.

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