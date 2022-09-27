Первые мобилизованные жители Иркутской области отправились в военно-учебный центр Фото: Виктория КУДАЕВА

Первые мобилизованные мужчины из Приангарья днем 27 сентября отправились в Новосибирское высшее военное командное училище для прохождения подготовки. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов. На плацу станции Гончарово перед отправкой группы прошел митинг. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска

- Ребята, мы горды за вас, что продолжаете боевые и героические традиции дедов и отцов. Благословляем вас на победу. Желаем здоровья, твердости духа, а вашим семьям и близким - терпения и благополучия, - напутствовала председатель Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина.

Администрация Иркутска совместно с правительством региона в дорогу до учебного центра обеспечили мужчин сухими пайками и медикаментами. Отправка продолжится 28 и 29 сентября. Старшим групп мобилизованных иркутян дали контакт ответственного муниципального служащего для оперативной связи и оказания помощи.

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