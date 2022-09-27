В Иркутске продлили ограничение движения по улице Шевцова до 20 октября

Из-за ограничения движения изменились маршруты автобусов №9 и №56 Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации Иркутска и пресс-службе оператора теплосетей города сообщили о продлении ограничения движения по улице Шевцова до 21:00 20 октября. Рабочие перекрыли участок на пересечении улиц Шевцова и Петрова. Здесь проводят строительные работы на теплосетях, однако специалисты выявили новую проблему - конструкции тепловой камеры оказались в аварийном состоянии.

- 27 сентября для проведения дополнительных работ по укладке железобетонных конструкций проходы для пешеходов были временно закрыты, поэтому движение пешеходов организовано в обход данного участка, - пояснил оператор теплосетей.

Напомним, из-за ограничения движения изменились маршруты автобусов №9 и №56. Также "КП-Иркутск" писала о запрете движения автомобилей по улице Красного Восстания из-за строительства участка теплосетей.

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