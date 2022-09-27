Администрация Иркутского района приглашает на VI ежегодный Байкальский гастрономический фестиваль «День омуля-2022»

1 октября в поселке Листвянка пройдет "День омуля-2022".

1 октября в р.п. Листвянка на территории отеля «Легенда Байкала» пройдет VI ЕЖЕГОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «День омуля-2022»!

Приглашаем Вас попробовать самую вкусную уху из байкальской рыбы по особу рецепту от ресторанов, отелей р.п. Листвянка, а также приготовить вместе с профессиональными поварами сагудай и многие другие закуски!

Гостей фестиваля ждет развлекательная программа мероприятия: яркие выступления творческих коллективов, увлекательные мастер-классы, кулинарные поединки, дегустации, фотоссесии, незабываемые конкурсы и очень крутые розыгрыши подарков!

Присоединяйтесь! Большой семейный праздник «День омуля-2022».

Начало в 12:30 в р.п. Листвянка ул. Исток Ангары 11.