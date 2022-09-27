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Общество27 сентября 2022 10:11

Иван Колпаков покинул пост заместителя губернатора Иркутской области

Он оставил должность на основании личного заявления
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иван Колпаков покинул пост заместителя губернатора Иркутской области

Иван Колпаков покинул пост заместителя губернатора Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков покинул свой пост 23 сентября. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе правительства региона во вторник, 27 сентября.

Как стало известно, замглавы Приангарья ушел с должности на основании личного заявления. При этом данных о назначении исполняющего обязанности заместителя губернатора, пока нет.

Напомним, ранее Иван Колпаков в правительстве Иркутской области курировал вопросы антикоррупции.

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