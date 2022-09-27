Иван Колпаков покинул пост заместителя губернатора Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков покинул свой пост 23 сентября. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе правительства региона во вторник, 27 сентября.

Как стало известно, замглавы Приангарья ушел с должности на основании личного заявления. При этом данных о назначении исполняющего обязанности заместителя губернатора, пока нет.

Напомним, ранее Иван Колпаков в правительстве Иркутской области курировал вопросы антикоррупции.

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