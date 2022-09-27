Мобилизованным жителям Иркутска выдали сухпайки, лекарства и горячие завтраки

Первые мобилизованные уже отправились в учебные центры Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что каждый мобилизованный горожанин получил горячий завтрак перед отправкой в военно-учебный центр для подготовки, а также сухой паек и пакет медикаментов. Все это стало необходимым базовым комплектом каждого мобилизованного.

- Сейчас как никогда раньше важно объединять усилия. Необходимо делать все возможное, чтобы помочь нашим ребятам, поддержать тех, кто на службе, кто отправляется защищать Родину, - отметил градоначальник.

Напомним, первые мобилизованные мужчины из Приангарья днем 27 сентября отправились в Новосибирское высшее военное командное училище для прохождения подготовки. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов. Отправка продолжится 28 и 29 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые мобилизованные жители Иркутской области отправились в военно-учебный центр. Отправка продолжится 28 и 29 сентября (подробнее)