Глава Иркутской области вручил 20 наград жителям региона за особые заслуги

Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие Приангарья Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

20 почетных наград получили жители Иркутской области в день 85-летия региона. Три человека получили знаки "Почетного гражданина", пять человек - "За заслуги перед Иркутской областью", еще 12 граждан получили общественное поощрение "85 лет Иркутской области". Все награды вручил губернатор Игорь Кобзев. Он отметил вклад награжденных в жизнь региона и оценил их труд. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, звание "Почетный гражданин Иркутской области" присвоено тренеру спортивной школы олимпийского резерва "Приангарье" имени Л.М. Яковенко Игорю Бражнику, главному врачу клиник ИГМу Гайдару Гайдарову, генеральному директору "ИНК-Капитал" Марине Седых, - рассказали в пресс-службе.

За достижения в развитии экономики и техники во благо региона наградили пять человек, а за развитие науки, здравоохранения и спорта - 12 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские врачи удалили у подростка опасную опухоль носоглотки

Болезнь вернулась в третий раз (подробнее)