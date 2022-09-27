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Общество27 сентября 2022 11:49

Глава Иркутской области вручил 20 наград жителям региона за особые заслуги

Список почетных граждан Приангарья пополнили три имени
Дарья БОЛЕСОВА
Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие Приангарья

Каждый из награжденных внес свой вклад в развитие Приангарья

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

20 почетных наград получили жители Иркутской области в день 85-летия региона. Три человека получили знаки "Почетного гражданина", пять человек - "За заслуги перед Иркутской областью", еще 12 граждан получили общественное поощрение "85 лет Иркутской области". Все награды вручил губернатор Игорь Кобзев. Он отметил вклад награжденных в жизнь региона и оценил их труд. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом, звание "Почетный гражданин Иркутской области" присвоено тренеру спортивной школы олимпийского резерва "Приангарье" имени Л.М. Яковенко Игорю Бражнику, главному врачу клиник ИГМу Гайдару Гайдарову, генеральному директору "ИНК-Капитал" Марине Седых, - рассказали в пресс-службе.

За достижения в развитии экономики и техники во благо региона наградили пять человек, а за развитие науки, здравоохранения и спорта - 12 человек.

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