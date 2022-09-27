В 2022 году Иркутскую область посетили 1,1 миллиона туристов из разных регионов

Как раз недавно маршруты острова Ольхон открыли после перерыва Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За восемь месяцев 2022 года Иркутскую область посетили 1 миллион 100 тысяч человек, это больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольшую популярность имеют маршруты со сложными географическими и климатическими условиями. Конечно, туристы приезжают в Приангарье за красотой природы. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Так, по информации Прибайкальского национального парка, лидером списка стал маршрут «Север острова Ольхон», по этому маршруту за три летних месяца прошли более 40 тысяч человек. На втором месте Большая байкальская тропа с показателем более 13 тысяч человек, замыкает тройку лидеров Юг острова Ольхон, здесь зафиксировано 8 тысяч путешественников, - заявил замглавы агентства по туризму Денис Ивлев.

В области нет городов-курортов, здесь развит событийный и экологический туризм.

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