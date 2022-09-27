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Общество27 сентября 2022 12:59

В 2022 году Иркутскую область посетили 1,1 миллиона туристов из разных регионов

Больше всего приезжих интересует уникальная природа Приангарья
Дарья БОЛЕСОВА
Как раз недавно маршруты острова Ольхон открыли после перерыва

Как раз недавно маршруты острова Ольхон открыли после перерыва

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За восемь месяцев 2022 года Иркутскую область посетили 1 миллион 100 тысяч человек, это больше показателей аналогичного периода прошлого года. Наибольшую популярность имеют маршруты со сложными географическими и климатическими условиями. Конечно, туристы приезжают в Приангарье за красотой природы. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Так, по информации Прибайкальского национального парка, лидером списка стал маршрут «Север острова Ольхон», по этому маршруту за три летних месяца прошли более 40 тысяч человек. На втором месте Большая байкальская тропа с показателем более 13 тысяч человек, замыкает тройку лидеров Юг острова Ольхон, здесь зафиксировано 8 тысяч путешественников, - заявил замглавы агентства по туризму Денис Ивлев.

В области нет городов-курортов, здесь развит событийный и экологический туризм.

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