Для обеспечения безопасности школ Иркутской области из казны выделят допсредства

Все образовательные учреждения должны быть оснащены камерами и охраной Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области состоялось совещание антитеррористической комиссии региона. Главным вопросом стало обеспечение безопасности образовательных учреждений - детских садов, школ и вузов. Меры примут на дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в официальных социальных сетях.

- Приняли решение, что мы из регионального бюджета дофинансируем затраты, которые понесут муниципалитеты на защиту образовательных учреждений. Каждый объект должен быть обеспечен полной физической охраной, включая системы видеонаблюдения, оповещения и тревожные кнопки, - заявил глава региона.

К 10 октября профильные ведомства и комиссии должны провести анализ состояния системы безопасности школ и выявить слабые места для последующего заполнения этих "пробелов".

Мэр Иркутска Руслан Болотов также сообщил, что в областном центре проведут обучение совместно с правоохранительными органами. Главной задачей таких тренировок станет отработка алгоритма действий в нештатной ситуации.