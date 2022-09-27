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Общество27 сентября 2022 13:45

Для обеспечения безопасности школ Иркутской области из казны выделят допсредства

Также проведут дополнительное обучение сотрудников охраны
Дарья БОЛЕСОВА
Все образовательные учреждения должны быть оснащены камерами и охраной

Все образовательные учреждения должны быть оснащены камерами и охраной

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области состоялось совещание антитеррористической комиссии региона. Главным вопросом стало обеспечение безопасности образовательных учреждений - детских садов, школ и вузов. Меры примут на дополнительные средства из регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в официальных социальных сетях.

- Приняли решение, что мы из регионального бюджета дофинансируем затраты, которые понесут муниципалитеты на защиту образовательных учреждений. Каждый объект должен быть обеспечен полной физической охраной, включая системы видеонаблюдения, оповещения и тревожные кнопки, - заявил глава региона.

К 10 октября профильные ведомства и комиссии должны провести анализ состояния системы безопасности школ и выявить слабые места для последующего заполнения этих "пробелов".

Мэр Иркутска Руслан Болотов также сообщил, что в областном центре проведут обучение совместно с правоохранительными органами. Главной задачей таких тренировок станет отработка алгоритма действий в нештатной ситуации.