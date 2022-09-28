Дождь ожидается в Иркутске 28 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 28 сентября принесет в город дождь. Осадки будут умеренными, преимущественно только в виде дождя. Днем в областном центре до +7. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 28 сентября

- Погода в Иркутске 28 сентября будет облачной с прояснениями, - говорят метеорологи. - Ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Температутра воздуха оставит +5…+7 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – составляет 717 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 28 сентября также облачная с прояснениями. В Приангарье выпадут умеренные и местами сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров по области днем покажут +5….+10, местами от +5 до 0 градусов.

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