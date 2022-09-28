Житель Иркутска перевозил наркотики под видом комбикорма Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обычная проверка документов у одного из водиетелей на федеральной трассе в Усольском районе обернулась для полицейских поимкой жителя Иркутска с восемью кулями растительных наркотиков. Мужчину задержали, сначала он пытался отпираться и говорил, что везет комбикорм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время проверки документов, сотрудники почувствовали сильный запах растительных наркотиков, - рассказывают в региональном МВД. – Попросили открыть багажник. Там 8 кулей. Когда, мужчина понял, что его разоблачили, не стал отрицать факт перевозки запрещенных веществ.

Он рассказал, что ездил в Аларский район за грибами, но охота на грибы не удалась. Вместо них он и вез запрещенные растения.

- Иркутянин был задержан, мешки с растительностью отправлены на экспертизу, - пояснили полицейские.

При проверке выяснилось, что безработный 48-летний сибиряк ранее уже был судим.

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