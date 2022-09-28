160 часов обязательных работ получил рыбак за вылов окуня в месте нереста в Иркутской области. Фото Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

За незаконную добычу водных биологических ресурсов осужден житель города Киренка в Иркутской области. Мужчина с помощью рыболовной ставной жаберной сети (запрещенное орудие лова) ловил в реке Лене (в месте нереста) окуня и плотву. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Это было в июне 2022 года, мужчина передвигался по реке на судне «Крым», - говорят транспортные полицейские. – С помощью запрещенного орудия лова он добыл рыбы на 13 тысяч рублей.

Расследование проводили сотрудники Ленского линейного отдела полиции МВД на транспорте. Рыбак вину свою признал, что в суде учли. За его преступление – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним», мужчине назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.

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