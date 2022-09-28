Рекордное количество браков фиксирует служба ЗАГС Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, в Приангарье резко выросло число зарегистрированных браков. За 6 дней с 22 сентября свои отношения узаконили 1220 пар, 432 из них - в областном центре. Об этом сообщают в пресс-службе службы ЗАГС по Иркутской области.

Так, во Дворце бракосочетания Иркутска поженились 160 пар, в отделе по Ленинскому округу – 76, по Октябрьскому округу – 65, - рассказывают специалисты региональной службы ЗАГС. - В городе Братске и Братском районе заветное "Да" произнесли 100 пар, в Ангарске – 85, в Усолье-Сибирском – 61, в Тулуне – 55, в Тайшете – 30.

Из-за большого числа обращений в отделы ЗАГС к работе привлечено максимальное количество сотрудников для оперативного оказания государственных услуг.

Напомним, что служба ЗАГС Иркутской области открыла телефон горячей линии в круглосуточном режиме.

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