Первая группа мобилизованных мужчин из Братского района отправилась в Новосибирск. Фото: Александр Дубровин

Утром 28 сентября первые мобилизованные мужчины из Братского района вместе жителями Братска отправились в Нижнеудинск, откуда эшелоном будут переброшены в Новосибирск. Там в высшем военном командном училище пройдут учебную подготовку. Сбор проходил в СК «Сибирь» в микрорайоне Падун. Об этом в социальных сетях рассказал мэр Братского района Александр Дубровин.

- Машины с мобилизованными стали стягиваться к спорткомплексу еще с ночи. Ни одно из 24 муниципальных образований Братского района не осталось в стороне, - сообщил Дубровин. - Парни приехали даже из отдаленных и заморских поселений. Отрадно, что сегодня в пункт сбора прибыло такое большое количество настоящих мужчин, даже больше чем планировалось отправить. Часть вернулась в свои населенные пункты.

Напомним, днем 27 сентября первые мобилизованные мужчины из Приангарья отправились в Новосибирское высшее военное командное училище для прохождения подготовки. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Иркутского и Шелеховского районов. На плацу станции Гончарово перед отправкой группы прошел митинг.

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