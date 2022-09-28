Отключение света в Иркутске 28 сентября коснулось жителей четырех районов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение света в Иркутске 28 сентября планово проводят для плановых работ. В части зданий электричество отключали в ночные часы, но в некоторых домах его не будет и до вечера, самое позднее, когда возобновится подача электроснабжения в Иркутске в среду – это 18.00. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение света в Иркутске 28 сентября для сверки схем, восстановления схем, монтажа КП и замены автомата, - говорят специалисты.
Итак, отключение света в Иркутске 28 сентября произошло в домах на улицах Авиаторов, Култукская, Советская, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Фадеева, Мамина-Сибиряка, Ржанова, Байкальская, м-на Первомайского, СК Водник, СНТ Локомотив, Родина, Спутник и т.д (см.таблицу)
Отключение света в Иркутске 28 сентября: адреса
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
Отключение света в Иркутске 28 сентября. Фото ИЭСК
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