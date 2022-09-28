Депутат Думы Ангарска Денис Ягодзинский одним из первых мобилизован в вооруженные силы РФ Фото: Виктория КУДАЕВА

С железнодорожной станции Гончарово в Шелеховском районе 27 сентября отправились первые составы с мобилизованными жителями Иркутской области. В их числе с резервистами в поезде к военно-учебному в Новосибирск отправился и депутат Думы города Ангарска Денис Ягодзинский. О том, что его призвали, ангарчанин сообщил на своей странице в соцсетях.

Да и на перроне его сразу можно было увидеть: он стоял в первом ряду в голубом берете и форме с эмблемами ВДВ. Служил 45-летний сибиряк еще в 90-х, и в этот раз прикрываться депутатским мандатом не стал, повестку принял, в назначенное время явился.

- Повестка пришла 26-го, я явился в военкомат и там меня спросили: «Готов я или нет». Я ответил утвердительно. Ну а раз утвердительно, значит, отправляемся в путь, - рассказывает Денис Ягодзинский. – Я понимаю, куда и для чего иду. Я хочу защитить свою семью, своих детей и нашу Родину. Взял с собой по минимуму: термобелье, наколенники, кнопочный телефон. Переживания, конечно, есть у всех. Но мы – сибиряки. Мы – вместе. И победа будет за нами!

Вместе с ним в Новосибирск отправилось еще много наших ребят, их провожали под марш «Прощание славянки» - фото здесь.

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