Роспотребнадзор Иркутской области: число случаев COVID учеличилось до 341,8 тысячи Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 28 сентября в Приангарье официально подтверждено 341 845 случая новой коронавирусной инфекции. У 511 человек диагноз подтвердился накануне, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8761 летальных случаев, один из них - за последние 24 часа, - отмечают в ведомстве. - 818 (+2) пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом с начала пандемии 329 206 жителей Приангарья справились с коварной инфекцией.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, специалисты настоятельно просят надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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