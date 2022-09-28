6,3 млн рублей украли мошенники у трех жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Приангарья за один день потеряли миллионы рублей из личных сбережений. Свои деньги они отдали мошенникам, попавшись на классические схемы обмана. Первой жертвой стала инженер из Иркутска. Неизвестный впервые позвонил женщине в августе, он представился банковским работником и предложил собеседнице вложить средства под высокий процент. Поверив в легкий способ заработка, 40-летняя сибирячка оформила кредит на сумму более 2,6 миллиона рублей и сделала перевод на указанный аферистами счет. В полицию она обратилась лишь накануне. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть Отдела МВД России по Нижнеилимскому району обратилась 57-летняя женщина, которая рассказала полицейским, что 20 сентября ее знакомому позвонили на телефон и представились сотрудником службы безопасности банка, - рассказали про еще один случай в ведомстве. - В ходе разговора злоумышленники сообщили жертве о попытке мошенниками оформить на его имя кредит и для сохранности указанных средств уговорили перевести денежные средства на «безопасный» счет. В результате противоправных действий пенсионер лишился около 2,5 миллионов рублей.

Подобная ситуация случилась с водителем из Братска. Его аферисты заставили "спасать" свои деньги от преступников, якобы пытавшихся оформить на его имя крупный займ. Лжебанкирам он отдал более 1,2 миллиона рублей.

Полицейскими проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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