178 миллионов рублей выделили на охрану школ в Иркутске в этом году. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В школах Приангарья усиливают охрану. Так, в этом году выделили 178,4 миллиона рублей на обновление систем видеонаблюдения, тревожных кнопок, сигнализаций, магнитных замков и ограждений.

- С прошлого года все социальные объекты Иркутска обеспечены физической охраной, - отметил мэр Руслан Болотов. - Необходимо постоянно повышать уровень подготовки охранников. Ключевой фактор - организация тренировок с участием МЧС, полиции и Росгвардии для сотрудников муниципальных учреждений. Также совместно со специалистами нужно разработать единый алгоритм действий в случае возникновения внештатных ситуаций или проникновения неизвестных людей на территории.

Учения проведут в ближайшее время. В учреждениях образования, культуры и спорта проверят, как дежурят охранники, исправны ли тревожные кнопки.

Антитеррористическую безопасность в детсадах, школах, колледжах и вузах обсудили и на региональном уровне. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что из областного бюджета готовы профинансировать обеспечение охраны и установку кнопок вызова и систем оповещения. Будут разрабатываться и дополнительные меры.

Напомним, 26 сентября случилась страшная трагедия в Ижевске. В школу №88 пришел вооруженный мужчина и расстрелял детей и взрослых. Погибло 17 человек, еще 21 ранен. Скорбит вся страна.