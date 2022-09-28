Доходы казны Иркутска в 2022 году выросли на 2,5 млрд рублей до 31,3 млрд рублей

Расходы бюджета также увеличились Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе Думы Иркутска сообщили интересные цифры: с начала этого года бюджет города увеличился на 2,5 миллиарда рублей и достиг показателя в 31,3 миллиарда рублей. Это серьезно больше объемов финансов в 2021 году. Об этом рассказала заместитель градоначальника, председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина во время совещания.

- Собственные доходы казны города увеличились более чем на 500 млн и на 1,9 млрд рублей увеличены поступления из областного и федерального бюджетов. Расходы бюджета также увеличены с 29,8 млрд до 32,3 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на обустройство городских парков - более 10 млн рублей, на содержание объектов благоустройства - 3,5 млн рублей, на капитальный ремонт, ремонт, демонтаж непригодных к эксплуатации объектов благоустройства - 10 млн рублей, - рассказали в организации.

Также выделят средства на содержание и ремонт дорог, реставрацию и оборудование разных муниципальных организаций, еще одна статья расходов предназначена на социальные выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

178 миллионов рублей выделили на охрану школ в Иркутске в этом году

На эти деньги обновят системы безопасности (подробнее)