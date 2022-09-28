Замвоенкома Иркутской области рассказал о вероятности ошибок при мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямого эфира в социальных сетях 28 сентября, посвященного теме частичной мобилизации, заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань вновь ответил на вопросы жителей региона. Один из них коснулся вероятности совершения ошибок военной комиссией при призыве граждан.

- В общем-то ошибки возможны, - ответил замвоенкома региона. - Человеческий фактор присутствует в любой деятельности. В данной теме нужно предметно разбираться. Следующий этап после рассмотрения соответствия всех критериев – передача в учебный центр. Учитывая опыт коллег из других субъектов, такое случается. В том числе, может ухудшиться состояние здоровья или могут произойти другие нюансы при подготовке.

Напомним, 27 и 28 сентября из Приангарья в Новосибирск отправились две первые группы мобилизованных мужчин. Это жители Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска, Тайшета, Иркутского, Шелеховского и Братского районов. Также отправка продолжится 29 сентября, в четверг.

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