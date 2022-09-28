Отключение отопления в Иркутске 29 сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября объявил оператор городских теплосетей. Помимо отопления в некоторых многоквартирных домах не будет горячей и даже холодной воды. Отключения начнутся с 9:00, ближе к вечеру подачу тепла восстановят.

Отключение отопления в Иркутске 29 сентября

- В некоторых домах Правобережного округа будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды. В Иркутском районе проведем ремонт сети в поселке Маркова. В Правобережном округе города - ремонт тепловой сети по улице Ушаковская, 2 б, Лызина, 34 и Карла Либкнехта, 52, - рассказали в пресс-службе организации.

Таким образом, с 9:00 не будет холодной воды по некоторым адресам Свердловского округа, а в Правобережном округе тоже с утра не будет горячей воды и отопления.

Причиной отключения отопления в Иркутске 29 сентября стали профилактические работы для недопущения аварий в теплосетях зимой, когда отключать отопление будет совершенно невозможно.