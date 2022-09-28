Вторую группу мобилизованных отправили из Иркутской области на учебную подготовку в Новосибирск. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В среду, 28 сентября, из Приангарья на учебную подготовку отправили еще два железнодорожных состава с призванными на военную службу по частичной мобилизации.

Напомним, сибиряки около месяца проведут в Новосибирском высшем военном командном училище, где пройдут учебную подготовку. Им выдадут обмундирование, положенное военнослужащему Российской армии. А за счет региональной казны им предоставят дополнительное снаряжение.

Также всем мобилизованным жителям Иркутской области разово перечислят по 100 тысяч рублей. Деньги выплатят в течении семи рабочих дней со дня, когда их направят на прохождение военной службы.

- Я встречался с депутатами всех уровней, предложил объединить усилия и точечно помогать семьям мобилизованных, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, провожая земляков на службу. - Соберем специальную рабочую группу, которая будет работать над совершенствованием мер социальной поддержки для мобилизованных, военнослужащих и их семей.

На учебную подготовку в Новосибирск мобилизованных отправляют поездами. В дорогу им выдают сухие пайки и воду - это помощь от областного правительства и местных администраций.

Следующую группу отправят 29 сентября.