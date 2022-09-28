В Заксобрании Иркутской области наградили двух предпринимателей знаком "Признания"

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

В пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области сообщили о том, что прошло награждение двух жителей региона почетными знаками "Признание". Награды получили председатель Совета директоров АО "Саянскхимпласт" Виктор Круглов и генеральный директор АО "Гелиос" Владимир Смирнов. Знаки вручал спикер Заксобрания Александр Ведерников.

- Оба номинанта этого года получили награду за значимость многолетних достижений для развития экономики, производства в Иркутской области и проявленную активную гражданскую позицию, - пояснили в организации.

Напомним, почетный знак "Признание" недавно стал наградой Иркутской области, теперь награжденные им встали наравне с "Почетными гражданами" Приангарья. Знак "Признания" на настоящий момент вручили 22 жителям региона.

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