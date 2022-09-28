Родственники мобилизованных из Иркутской области смогут навестить их в Новосибирске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 и 28 сентября из Иркутской области в Новосибирское высшее военное командное училище для прохождения подготовки отправились две первые группы мобилизованных. Также отправка продолжится 29 сентября. Будет ли у родственников возможность посещать мужчин, пока те находятся в военно-учебном центре? На этот вопрос ответил заместитель военного комиссара региона во время прямого эфира в социальных сетях.

- У кого есть такие возможность и намерение, то возможно, - сообщил Александр Лускань. - Там организован учебный процесс с предоставлением личного времени. Предоставят время для досуга, во время которого они смогут общаться по телефонной связи, в том числе со своими близкими.

Напомним, ранее замвоенкома Иркутской области заявил, что из региона уйдут более пяти тысяч человек, призванных и мобилизованных для дальнейшего прохождения службы.

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