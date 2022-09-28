Игорь Кобзев поручил правительству Иркутской области взять на контроль вопросы трудовых гарантий для мобилизованных. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил региональному правительству взять на контроль вопросы трудовых гарантий для мобилизованных работников. Губернатор отметил, что тему соблюдения их прав нужно выносить на межведомственный уровень, привлекая прокуратуру и Госинспекцию труда в Иркутской области, и подчеркнул значимость оперативных решений.

Министр труда и занятости Приангарья Кирилл Клоков сообщил, что, согласно решению Правительства Российской Федерации, работодатели не вправе увольнять мобилизованных. Вместо этого трудовые договоры с ними обязаны приостановить, сохранив рабочие места.

Федеральное Министерство труда подробно разъясняет права и обязанности работодателей на случай, если мобилизуют сотрудников. Кроме того, накануне Государственная Дума РФ приняла закон о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных.

Все сведения есть на сайте министерства труда и занятости региона www.irkzan.ru, а также в официальном телеграмм-канале t.me/ irkzan.

Напомним, 28 сентября на учебную подготовку в Новосибирск отправили вторую группу мобилизованных жителей Иркутской области. Около месяца они проведут в высшем военном командном училище.