Иркутяне обеспокоились реконструкцией тубдиспансера на Синюшиной Горе

Фото: Дума Иркутска

В думе Иркутска обсудили вопрос реконструкции здания противотуберкулезного диспансера в микрорайоне Синюшина Гора. Здание здесь стоит уже 30 лет, его нужен ремонт. Кроме того, минздрав Приангарья и городские власти хотят построить новые корпуса, чтобы разделить стационар и амбулаторное отделение. Об этом рассказали в пресс-службе думы Иркутска.

- Жители микрорайона Синюшина Гора выступают против этого лечебного учреждения, опасаясь свободного передвижения пациентов и распространение заболевания. Однако Минздрав поясняет, что этот диспансер работает уже более 30 лет, сейчас в нем проходят лечение 62 пациента. К зданию есть часть инженерных коммуникаций, - сказано в сообщении.

При проведении работ и дальнейшей работе корпусов диспансера соблюдут все меры санитарной безопасности. Отметим, в Свердловском округе уровень заболеваемости туберкулезом ниже, чем во всех остальных частях Иркутска.

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