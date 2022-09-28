Подрядчик из Братска лишился автомобиля за хищение госсредств на 250 тысяч рублей

Директор школы пойдет под суд за подлог Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава коммерческой компании из Братска взял на себя обязательство оборудовать вход и тамбур для инвалидов в коррекционной школе в Вихоревке за счет государственных средств. Однако, он решил просто предоставить поддельные документы о выполненном задании и забрать себе деньги. Теперь он "попал" на уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения". Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК Иркутской области.

- Обвиняемый, не выполнив подрядные работы, соответствующие условиям технической документации, получил оплату в полном объеме на основании согласованных директором школы документов, содержащих фиктивные сведения об исполнении договорных обязательств. В результате противоправной деятельности бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму свыше 250 тыс рублей, - пояснили в надзорном ведомстве.

На автомобиль подрядчика наложили арест. Прокуратура уже утвердила обвинение и передала материалы дела в суд для вынесения приговора. А также под ответственность попала директор школы - она была в курсе мошеннической схемы и прошла по статье за служебный подлог.

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