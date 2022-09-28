В Иркутске начался сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан Донбасса

Принести гумгруз можно с 9 утра до вечера Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска сообщили об открытии пункта сбора гуманитарной помощи эвакуированным гражданам ЛНР и ДНР. Организовали сбор областное отделение "Красного креста". Пункт находится по адресу ул. Депутатская, д. 3, это цоколь напротив спортивной площадки. Принести вещи можно с 9:00 ло 18:00.

- Иркутяне могут принести нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, муку, сахар), бытовую химию (средства личной гигиены, стиральный порошок, мыло, влажные салфетки), постельные принадлежности (подушки, одеяла, матрасы, постельное белье, полотенца), посуду (одноразовую и многоразовую) и одежду (детскую и взрослую), - уточнили в мэрии.

Отметим, сбором гуманитарной помощи беженцам занимаются во всех регионах России.

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