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Общество28 сентября 2022 12:34

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября затронет четыре округа
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 29 сентября объявили в ответственной за сбыт электроэнергии компании. Причиной стали ремонтные работы на некоторых участках сетей. Последние месяцы подобные перебои со светом происходят регулярно, так как нужно провести профилактические работы до начала зимы.

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Энергооператор опубликовал подробные таблицы с точными адресами мест отключения, а также временем, когда не будет света Перебои с электроснабжением произойдут как днем, с самого утра, так и глубокой ночью. В итоге не будет света в Ленинском, Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября

Отключение света в Иркутске 29 сентября