Жителям Иркутской области объяснили важность проветривания для профилактики ОРВИ

В регионе идет водна заражения ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист-пульмонолог Олег Абакумов объяснил, почему важно иногда потерпеть холод и хорошо проветрить квартиру. Особенно это становится актуально в осенне-зимний период, когда население болеет ОРВИ и коронавирусом. По словам врача, качественное проветривание может стать хорошей профилактикой заболеваний. Об этом пишет NEWS.ru.

- Возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования. Одно из них - в Нидерландах - показало, что хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб, - рассказал Абакумов.

Напомним, в Иркутской области за последнюю неделю ОРВИ заболели более 20 тысяч человек. Больше половины из пациентов - дети младше 14 лет.