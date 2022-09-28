Психолог объяснила, почему некоторые жители Иркутской области не расстаются с вещами

Иногда не выбрасывать старые вещи оказывается полезным Фото: Павел КЛОКОВ

Кандидат психологических наук Светлана Колосова объяснила, почему некоторые жители Приангарья страдают тем, что не могут выбросить старые вещи. Их нежелание расстаться с ветхостью иногда настолько сильное, что приводит в истерику при неожиданной потере. Конечно, у всех своя степень "погруженности в прошлое". Об этом пишет NEWS.ru.

- Им это время очень нравится. Возрастные женщины могут надевать розовую одежду, краситься, как это было в молодости, они помнят, как нравились молодым людям, производили эффект. Они застревают в этих позитивных эмоциях, - пояснила феномен Колосова.

При этом такое чувство бережливости к старым вещам может возникнуть даже у молодых людей. Вот, они закончили школу, и это время было для них настолько приятным, что они сохраняют целые "коробки памяти": альбомы, рисунки, памятные безделушки и т.д.

Иногда это выступает защитной реакцией от окружающего мира. При этом психолог заявила, что есть те, кто живет в прошлом на постоянной и даже профессиональной основе - это историки. Они чувствуют себя гораздо комфортнее в прошлом, чем в настоящем и будущем.