5-километровая пробка образовалась в Иркутске из-за ДТП на Иннокентьевском мосту 29 сентября. Фото Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 29 сентября утром. Заторы на дорогах города оцениваются в 7 баллов, но самая длинная пробка утром в четверг зафиксирована у Иннокентьевского моста. На этой переправе произошло ДТП, теперь машины «стоят» в заторе длинной почти 5 километров (4.6 точнее) – от Объездной дороги до улицы Олега Кошевого и до середины самого моста. Об этом свидетельствует сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Иркутске 29 сентября утром

- Пробки в Иркутске 29 сентября утром 7 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 4 баллов.

Сложная обстановка сейчас также на улице Трактовая: затор продолжается и по Иркутному мосту, далее по ул. Боткина, 2-я Железнодорожная и до самого Глазковского моста.

Есть пробки перед Академическим мостом по направлению в центр города, также на плотине ГЭС перед Байкальским кольцом, на улицах Пискунова и Декабрьских Событий.

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