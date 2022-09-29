Стало известно, заморозят ли долги мобилизованных иркутян судебные приставы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Частичная мобилизация вырвала резервистов из привычной жизни. У многих остались незаконченные дела, долги. Стало известно, что исполнительные производства в отношении военнослужащих будут приостановлены. Об этом сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - пояснили специалисты.

Так, для более быстрого решения сложившейся ситуации в военкоматах Приангарья также будут работать и судебные приставы. Возможность эта согласована с минобороны России. Специалисты смогут принять заявление от мобилизованных сибиряков прямо на призывных пунктах.

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