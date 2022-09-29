Поиски без вести пропавшего в тайге сборщика орехов завершены в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе прекращены поиски без вести пропавшего сборщика орехов, об исчезновении которого полиции стало известно в воскресенье, 26 сентября. Мужчина вместе со своими товарищами ушел в лес в 50 километрах от деревни Хор-Тагна, но домой не вернулся. Почти неделю его разыскивали спасатели, волонтеры и правоохранители. Осложнялась работа непроходимостью местности. Требовалась специальная техника. Путь занимал 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В непролазной тайге сборщик орехов провел неделю, - рассказали в ведомстве. - Ночевал в зимовье. В день проходил 1-2 километра вокруг зимовья и возвращался. Найден накануне спасательной экспедицией.

Мужчину спасло то, что он стучал ложкой по железу. Шум услышал проходящий неподалеку один из членов группы поиска. Все это время сибиряк питался кедровыми орехами.

Спасенный поблагодарил всех участников операции - это около 40 человек. 25 - в первую экспедицию и больше - 10 во вторую.

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