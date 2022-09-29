486 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 29 сентября в Приангарье официально подтверждено 342 331 случай новой коронавирусной инфекции. 486 заболевших выявлены за последние 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8763 летальных случая, 2 - за минувшие сутки, - говорят в ведомстве. - 820 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, 2 из них - произошли накануне.

При этом справились с коварной болезнью за все время 329 923 человека.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. А чтобы снизить риски заражения, рекомендуем надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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