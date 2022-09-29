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Здоровье29 сентября 2022 2:45

486 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

За все время зарегистрировано 8763 летальных случая
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
486 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

486 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 29 сентября в Приангарье официально подтверждено 342 331 случай новой коронавирусной инфекции. 486 заболевших выявлены за последние 24 часа. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- Зарегистрировано 8763 летальных случая, 2 - за минувшие сутки, - говорят в ведомстве. - 820 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, 2 из них - произошли накануне.

При этом справились с коварной болезнью за все время 329 923 человека.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. А чтобы снизить риски заражения, рекомендуем надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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