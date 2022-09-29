Более 300 студентов-целевиков поступили в Иркутский медуниверститет в 2022 году. Фото: правительство Иркутской области

В этом году в Иркутский государственный медуниверститет на обучение по целевым договорам поступили 307 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на осуществляющего полномочия министра здравоохранения региона Алексея Шелехова.

- Студенты-целевики получают ежемесячную денежную выплату из областного бюджета в размере более 3,5 тыс рублей, - подчеркнул Алексей Шелехов. - Выпускники медуниверситета могут получить финансовую поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в сумме до 1 миллиона рублей, отправившись работать в любой муниципалитет в пределах Иркутской области. Сейчас мы видим, что главврачи заинтересованы в том, чтобы быть наставниками для приходящих на работу молодых специалистов.

Так, на первый курс по специальности «лечебное дело» поступили 130 абитуриентов-целевиков, по специальности «педиатрия» - 69, по специальности «стоматология» - 9. Ещё 99 человек будут проходить обучение по программам ординатуры.

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