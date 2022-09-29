Шелеховские школьники узнали о глобальной перестройке ИркАЗа. Фото: Вячеслав Демин

Девятиклассники побывали на Иркутском алюминиевом заводе впервые. Для каждого из них это стало настоящим событием. Гости узнали, что РУСАЛ перестроит четыре завода в Сибири, в том числе и ИркАЗ. Проект глобальной модернизации инициировал основатель Компании Олег Дерипаска.

Татьяна Цыбенова, ученица 9-го класса школы №5:

– Здорово, что ИркАЗ перестроят, производство станет современным, а экология в нашем городе улучшится. Многие жители Шелехова уже говорят об этом, вот и я услышал сейчас новость от сотрудников завода. Надеюсь, у нас будет возможность посетить завод после модернизации и самим увидеть положительные изменения.

Школьники получили спецодежду, прошли инструктаж и в сопровождении сотрудников предприятия побывали на промплощадке. Здесь ребята смогли увидеть «сердце» и «душу» алюминиевого завода – электролизный цех и литейное отделение. Также гости посетили участок обработки электролизеров.

Иван Протасов, ученик 9-го класса школы №5:

– Сегодня нам выпала возможность побывать на Иркутском алюминиевом заводе и увидеть своими глазами, как делают «крылатый» металл. Мне очень понравилось, особенно в электролизном цехе. Возможно, теперь свяжу свое будущее с металлургией.

На память ребята получили подарки от завода, а также сформировали собственное мнение о профессии металлурга. Педагоги отметили, что такие мероприятия очень важны для шелеховских школьников, ведь ИркАЗ – градообразующее предприятие, а благодаря экскурсиям старшеклассникам проще определиться с профессией.

Текст: Диана Биктагирова