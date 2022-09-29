Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из медикаментозной комы Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продолжает рассказывать о состоянии раненного в Усть-Илимске военного комиссара. 27 сентября Александра Елисеева перевезли на борту санавиации в областной центр.

- Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают все необходимое, - отметил глава региона в социальных сетях. - Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен. Спасибо докторам за работу.

Напомним, в понедельник, 26 сентября 25-летний житель Усть-Илимска пришел в военкомат с огнестрельным оружием и сделал несколько выстрелов, ранив Александра Елисеева. После нападавшего схватили сотрудники Росгвардии. В региональном СК возбудили уголовное дело.

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