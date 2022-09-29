Ночные учения по спасению людей из горящего торгового центра прошли в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В торговом центре Яркомолл этой ночью прошли учения Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. По легенде, из-за короткого замыкания в кинотеатре во время сеанса на третьем этаже начался пожар. В здании сотни людей, а также работники, которые не успели эвакуироваться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- После прохождения сигнала на пульт пожарной охраны следует звонок от ответственного лица – это подтверждение того, что действительно произошло возгорание, - рассказывают в ведомстве. - К моменту прибытия подразделения всего пожарно-спасательного гарнизона персонал завершил эвакуацию посетителей, но не всех – очевидно, что в четырехэтажном здании с цокольным этажом, общей площадью более 75 тысяч квадратных метров, могут оставаться люди, которым нужна помощь.

Главная задача спасателей – спасти людей, которые не могут ориентироваться из-за густого дыма, а также провести разведку и найти очаг возгорания, чтобы его потушить. Роль пострадавших исполнили статисты.

Чтобы пробраться на необходимый этаж сотрудникам МЧС пришлось спускаться с крыши здания. Из кафе, кинотеатра и киноаппаратной было «спасено» десять человек, половина из них – с помощью высотной техники.

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