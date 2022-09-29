Бизнесмен ответит в суде за мошенничество при капремонте школы в Иркутской области Фото: Анастасия Осипова

В Братском районе перед судом предстанет глава фирмы, обвиняемый в мошенничестве.

В 2020 году директор школы в городе Вихоревка заключил контракт с коммерческим предприятием на проведение капитального ремонта входной группы, чтобы тамбур здания стал доступен для маломобильных людей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Директор школы достоверно зная, что капитальный ремонт со стороны подрядчика в полном объеме не выполнен, а также работы не соответствуют технической документации, подписала акт о приемке работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, являющихся официальными документами и содержащие заведомо недостоверные сведения, - подчеркнули в ведомстве.

Подрядчик обманом похитил бюджетные деньги. Ему незаконно выплатили более 250 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее директора школы суд признал виновной в служебном подлоге.

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