Ограничение движения в Иркутске с 1 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничение движения в Иркутске с 1 октября по улице Депутатской анонсировали в администрации города. В районе многоквартирного дома №89 невозможно будет проехать на автомобилям, ни трамваям - участок будет перекрыт для проведения земляных работ. В мэрии призвали водителей заранее планировать свой маршрут, чтобы не столкнуться с неожиданностью.

- С 6.00 1 октября до 24.00 2 октября 2022 года будет ограничено движение автотранспорта и трамваев по улице Депутатской в районе дома № 89. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сети водопровода МУП "Водоканал", - сказано в сообщении администрации Иркутска.

Ограничение движения в Иркутске с 1 октября по улице Депутатской не является единственным в городе на этот месяц. Например, до сих пор нельзя проехать по улице Софьи Перовской, здесь проведение ремонта теплосетей продлили до 20:00 15 октября 2022 года. Напомним, движение на этом участке ограничено с 17 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничение движения по улице Софьи Перовской в Иркутске продлили до 15 октября

Это связано с ремонтом теплосетей (подробнее)