Губернатор Иркутской области с главой Минэнерго РФ посетили ТЭЦ-10 в Ангарске

Данная ТЭЦ является главным источником тепла для города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с министром энергетики России Николаем Шульгиновым посетили ТЭЦ-10 в Ангарске - главный источник тепла для города. К данной теплоэлектроцентрали подключены десятки тысяч абонентов. Политики обсудили вопрос модернизации объекта, а точнее - подключение новых потребителей к сетям. Об этом сообщил Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

- Кроме того сегодня с Николаем Григорьевичем и коллегами планируем обсудить вопросы теплоснабжения Байкальска, совершенствования территориальных электросетевых организаций и финансирования электроснабжения Восточного полигона, - заявил губернатор.

Отметим, ТЭЦ-10 в Ангарске имеет мощность в 1110 МВт.

Напомним, в скором времени состоится совещание Федерального штаба по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Сибирского федерального округа к отопительному сезону 2022-2023 годов.

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