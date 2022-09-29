В Иркутске бухгалтер-кассир отправится в колонию за хищение 5 млн рублей

Но женщина получила отсрочку из-за того, что ее ребенку нет 14 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Куйбышевском районном суде Иркутска вынесли приговор 31-летней местной жительнице, которая работала бухгалтером-кассиром одной из спортивных организаций. Она обвиняется в присвоении средств с использованием служебного положения. Женщина не побоялась тайком выкрасть более 5 миллионов рублей и потратить их на себя.

По данным правоохранительных органов, сначала обвиняемая сначала просто "положила в карман" из бюджета организации 2,4 миллиона рублей. Позже она перевела еще 2,5 миллиона рублей на два счета - свой и мужа. Однако преступницу раскрыли и возбудили уголовное дело.

Суд приговорил иркутянку к 4 годам в колонии общего режима, однако есть нюанс: ее ребенку еще не исполнилось 14 лет. Поэтому ей дали отсрочку до дня рождения ребенка, тогда она отправится в места лишения свободы.

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