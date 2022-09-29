Бюджет Иркутска вырос до рекордных 31,3 миллиарда рублей. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

На очередном заседании Думы Иркутска, которое провел председатель представительного органа Евгений Стекачев, внесли изменения в городской бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Новости для иркутян хорошие.

- На сегодняшний день можно констатировать, что по объему у нас революционно самый большой бюджет. Как мы и прогнозировали, он преодолел отметку в 31 миллиард рублей, - сообщил Евгений Стекачев. - Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с областными и федеральными властями, с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Основные деньги мы направляем на содержание и строительство школ, детских садов, социальную поддержку жителей города.

За счет чего бюджет достиг рекордной суммы в 31,3 миллиарда? В этом году, как рассказала заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, общие доходы увеличились на 2,5 миллиарда рублей, из них 500 миллионов - собственные поступления, остальное - из региональной и федеральной казны.

Столица Приангарья активно участвует в программах области и страны, получая деньги на благоустройство, ремонт дорог и перспективные проекты.

Так, за счет областной и (или) федеральной казны дополнительно направят 762,1 миллиона на сферу образования, 313,4 миллиона - на возведение школы по улице Багратиона, 11,1 миллиона - на обновление школ и свыше миллиона рублей (из депутатского фонда) - на их современное оснащение.

Кроме того, из бюджетов области и страны добавят денег на строительство детских садов: в Ново-Ленино - 101,3 миллиона, в Лисихе - 5,2 миллиона и в микрорайоне Лесном - 41,2 миллиона.

Что касается ремонта дорог, из региональной казны направлено 70 миллионов, из городской - 37,6 миллионов и еще 85 миллионов - на содержание магистралей. Кроме того, 1,9 миллиона выделят на создание «Проектного офиса дорожной деятельности города Иркутска».

Также 46 миллионов намерены направить на деятельность муниципальных учреждений (ремонт, оснащение оборудованием, охрану, проведение мероприятий), свыше восьми миллионов - на ежемесячную выплату пенсионерам для оплаты общественного транспорта. В планах поддержать МУП «Комбинат питания» и выделить еще 2,5 миллиона рублей на отлов и содержание бездомных собак.

КОНКРЕТНО

На что увеличены расходы

- образование - на 1,8 миллиарда рублей,

- культура и молодежная политика - на 23,9 миллиона,

- физкультура и спорт - на 15,4 миллиона,

- социальная поддержка горожан - на 13,7 миллиона рублей.

- обустройство городских парков - более чем на 10 миллионов рублей,

- содержание мест для массового отдыха - на 3,5 миллиона рублей,

- ремонт, демонтаж непригодных конструкций благоустройства - на 10 миллионов рублей.