МЧС Иркутской области объявило предупреждение из-за дождя, снега и ураганного ветра

В субботу обещают сильные ветра и снег в Иркутске Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ГУ МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. В регион придут дожди, снег и ураганные ветра, ночью погода особо сильно испортится. Спасатели предупредили население о том, что стоит соблюдать меры безопасности.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября и 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. 30 сентября ночью в западных и днем в северо-западных районах - сильный дождь, мокрый снег и снег, установление временного снежного покрова. Учитывайте предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях при планировании поездок на дальние расстояния! - сказано в сообщении ведомства.

В самом Иркутске 30 сентября пройдет мокрый снег с порывами ветра до 14 метро в секунду. Средняя температура днем составит +7 градусов. А 1 октября, в субботу, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

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