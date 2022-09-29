В Иркутске бороться с теггингом будут с помощью развития стрит-арта

Конечно, коммунальщики продолжают использовать специальные краски, на которых не держатся рисунки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации и думе Иркутска обсудили вопрос борьбы с вандалами, которые наносят хаотичные надписи на фасады зданий города. Черные рисунки баллончиком видел каждый иркутянин, им есть особое название - теггинг. Уличные "художники" занимаются деструктивной деятельностью, за которую предусмотрено наказание. Городские власти предложили решение проблемы - организовать нормальное обучение детей стрит-арту.

- Несмотря на это, автографы уличных художников на фасадах зданий, заборах, объектах инженерной инфраструктуры, малых архитектурных формах, детских и спортивных площадках появляются снова. Здесь важно направить творчество теггеров, художников-вандалов в нужное русло, развивать уличный стрит-арт, - заявила глава Правобережного округа города.

По большей части вандализмом занимаются школьники, значит, их творческий потенциал и энергию нужно переводить в конструктивное русло.

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