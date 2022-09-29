В Иркутске на улице Воровского закончили капитальный ремонт с обновлением покрытия

В 2023 году планируют отремонтировать еще 16 объектов Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил улицу Воровского, на которой провели комплексный капитальный ремонт. Средства на восстановление выделили по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Ленинском округе работы проводили сразу на трех крупных объектах. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- На участке от улицы Полярной до улицы Саперной обновлена проезжая часть (в два слоя), сделаны тротуары, установлены металлические нержавеющие ограждения, современные остановочные пункты, нанесена разметка. Отдельное внимание уделили системе отведения дождевых вод – старые трубы заменили на аналоги большего диаметра из композитных материалов, - сказано в релизе мэрии.

В 2023 году в программу национального проекта модернизации дорог должны войти 16 объектов Иркутска.

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